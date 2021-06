Serie D, Castellanzese – Sanremese: i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della semifinale play off in programma domani alle 17.30 allo stadio Giovanni Provasi contro la Castellanzese. Il match sarà aperto al pubblico con ingressi contingenti nel pieno rispetto della normativa anti Covid disposta per le manifestazioni sportive all’aperto.

Al termine dell’allenamento mister Andreoletti ha diramato la lista dei 20 convocati. Indisponibili Gennaro, Gerace, Lodovici, Felici, Vita, Sturaro e Ponzio. Non convocato Giletta, squalificati per un turno per somma di ammonizioni Bregliano e Miccoli.

Ecco i convocati:

Portieri: Dragone (’02), Bohli (’05).

Difensori: Mikhaylovskiy, Danovaro (’01), Castaldo, Pici (’01).

Centrocampisti: Gemignani, Demontis, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Fenati, Managó (’02), Fava (’02), Bastita (’04).

Attaccanti: Lo Bosco, Convitto, Pellicanó (’02), Coccoluto (’04), Elettore (’04).

La gara tra Castellanzese e Sanremese sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della Sanremese con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le riprese di Nico Cosentino.