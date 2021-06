Serie D, biglietti gratis per Sanremese – Chieri

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica che, in occasione della gara di sabato 19 giugno al Comunale con il Chieri, ultima di campionato, su iniziativa della famiglia Del Gratta, verrà consentito l’accesso al pubblico in Gradinata senza pagare il costo del biglietto, fino all’esaurimento della capienza consentita dalla normativa anti Covid.

Agli abbonati verrà naturalmente riservato il diritto di prelazione. Tutti i tifosi che vorranno assistere alla partita dovranno, in ogni caso, recarsi in segreteria domani dalle 15 alle 18.30 e sabato mattina dalle 10 alle 14 per ritirare il tagliando e compilare l’autocertificazione