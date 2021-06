Serie D, Arconatese-Imperia: i convocati da mister Lupo

Imperia. Sono 20 i convocati di mister Lupo per la partita di domani a Busto Garolfo. Sarà infatti il ‘Roberto Battaglia’ ad ospitare Arconatese-Imperia, a partire dalle 16, valida per la 35a giornata di serie D girone A.

A dirigere l’incontro sarà il signor Gabriele Caggiari della sezione di Cagliari, coadiuvato da Martino Fadda di Carbonia, e Alessandro Anedda di Cagliari.

L’andata terminò 2-0 per i Draghi in virtù delle reti siglate nella ripresa da Donaggio (su rigore) e Giglio, in ribattuta da penalty. Si allunga la lista degli indisponibili con Fazio e Sassari. Non saranno della partita anche Filippo Dani e lo squalificato Davide Sancinito, fermo un turno. Ecco l’elenco:

Portieri: Trucco, Palmieri

Difensori: Virga, De Bode, Scannapieco, Gandolfo, Malandrino

Centrocampisti: Giglio, Malltezi, Fatnassi, Martelli, Grandoni, Gnecchi, Martini, Kacellari

Attaccanti: Capra, Donaggio Minasso, Di Salvatore, Cassata