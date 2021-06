Serie B, prima partita in casa per la Sanremese Softball: pareggio nel derby ligure contro il Cairo

Sanremo. Domenica scorsa si è giocata la prima partita in casa della serie B della Sanremese Softball sul diamante di Pian di Poma.

«Troppi errori di testa nella prima partita della seconda giornata di campionato hanno compromesso il risultato contro il Cairo. Nonostante la sconfitta nel primo incontro, il nostro attacco si è fatto valere; da segnalare infatti 12 valide effettuate contro le 7 subite. Si sono distinte in attacco: Marika Giglio con 5 valide su 7 turni, Siria De Vincentiis con 5 su 8 e Giulia Zunino con 5 su 8 anche lei. Punteggio finale del primo incontro 14 a 11 per le valbormidesi.

Il secondo incontro invece si è concluso al terzo inning per manifesta superiorità con 13 valide effettuate e soltanto 2 subite con un’ottima prestazione sulla pedana della lanciatrice Eugenia Ruffo. In attacco si sono distinte le mazze di Giulia Zunino 3/3 con 2 doppi, Marika Giglio 2/3 con un doppio, Siria De Vincentiis con 2/3 ed Anna Piccone con 2/3. Notevole inoltre la prestazione della giovanissima Anna Piccone sia in battuta che in difesa. Da segnalare, purtroppo, l’infortunio a Siria De Vincentiis, alla quale tutte le compagne di squadra e la società augurano una pronta ripresa. Il risultato finale è stato di 10 a 1 per le padrone di casa» – fa sapere la Sanremese Softball.

«Non sono per niente soddisfatta delle 2 sconfitte nelle due prime giornate di campionato – afferma la coach Flavia Ciliberto – perché avvenute per mancanza di concentrazione e ciò non è accettabile tanto più che quest’anno avevamo il sostegno dello psicologo sportivo per aiutarci ad affrontare al meglio le tensioni emotive. Dimostrano le nostre capacità tecniche, specialmente in battuta, le successive 2 partite vinte per manifesta. Le ragazze sono avvisate: lavoreremo ancora più duro».

Il prossimo appuntamento sarà il 13 giugno a Sanremo contro le novaresi del Porta Mortara.