Sanremo. «Sono felicissima di essere a Sanremo indipendentemente da tutto». Antonietta D’Andrea ha inaugurato oggi pomeriggio un negozio antiquario, in via Corradi 18, in pieno centro della Città dei Fiori. Si chiama semplicemente “Antichità”.

Nonostante sia un momento di incertezza, con la pandemia che sembra finire, ma lascia ancora tutti in allerta, forte di un esperienza trentennale nel settore, tra Parma e Rapallo, Antonietta, che ha lavorato molto anche nei media, punta sulla professionalità, sull’amore per quel che fa «Siamo aperti tutti i giorni» e sulla location matuziana.

Molti degli oggetti esposti appartengono alla “alta epoca” (dal 1400 al 1700). Ci sono anche cose particolari e insolite, nonché un po’ modernariato, leggero e colorato. Anche agli occhi del profano, nella vetrina d’ingresso, non passa inosservata un imponente armatura a piastre di fattura rinascimentale.

All’inaugurazione odierna, nonostante l’orario e il clima da spiaggia possano avare frenato l’affluenza, sono stati in tanti, tra amici della proprietaria, appassionati d’antiquariato e semplici curiosi, a dare un’occhiata all’interno della bottega. Tra loro anche gli assessori Silvana Ormea e Mauro Menozzi.