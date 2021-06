Scomparsa di Gianfranco Lopo, il ricordo di Unicef e forze dell’ordine imperiesi

Sanremo. «Un amico, un collaboratore, un uomo semplice e buono come il pane. Ci mancherai Gianfranco».

Con queste parole Gaetano Fornito, organizzatore del torneo Interforze for Unicef e tutti gli appartenenti delle forze dell’ordine e di polizia della provincia di Imperia che hanno avuto modo di conoscerlo, ricordano Gianfranco Lopo, volontario Unicef, venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

«Siamo tutti addolorati dalla precoce e improvvisa scomparsa dell’amico Gianfranco e non abbiamo abbastanza parole per esprimere il nostro cordoglio – proseguono – . Ci uniamo al dolore che ha colpito i familiari in questo momento. Ciao Gianfranco, ricorderemo per sempre il tuo dolce sorriso.

Un umile volontario Sempre presente sui campi di calcio ogni volta che veniva chiamato per collaborare all’organizzazione del torneo Interforze for Unicef».

I funerali di Gianfranco Lopo si terranno oggi, mercoledì 30 giugno, alle 15,30 presso la chiesa degli angeli di Sanremo.