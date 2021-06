Scomparsa di Gabriele Boscetto, il cordoglio di Fratelli d’Italia della provincia di Imperia

Imperia. Fratelli d’Italia della provincia di Imperia esprime profondo cordoglio per la morte di Gabriele Boscetto.

«Lo ricordiamo come un precursore dell’unità di centro destra a metà degli anni novanta. Presidente della Provincia e poi Senatore. Un alleato sempre corretto, pronto al dialogo e

propositivo nelle soluzioni. Sempre rispettoso delle diversità politiche e sempre pronto a difendere il suo, nostro, territorio, come fece anche in Parlamento per scongiurare la chiusura del Tribunale di Sanremo, tribunale che lo vide impegnato come grande avvocato penalista. Cultore delle tradizioni, fu ideatore della Confraternita dell’Ormeasco. Un uomo ed un politico a cui va il ricordo della comunità di Fratelli d’Italia. La politica per lui, come lo è per noi, fu impegno civico, sociale e morale. Ciao Gabriele!» – dice Fdi Provincia di Imperia.