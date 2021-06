Santo Stefano al Mare, nessun aumento Tari per il 2021 e sgravi per le attività

Santo Stefano al Mare. Il Comune di Santo Stefano al Mare, in un anno particolarmente delicato sia sotto il profilo economico sia sociale, ha individuato una serie di misure per supportare i cittadini e le attività economiche.

Il Consiglio Comunale ha infatti approvato le tariffe dell’anno 2021 per la Tari, in cui non sono previsti aumenti ma anzi degli sgravi. Il risultato ottenuto da amministrazione e uffici è stato quello di contenere le tariffe sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche.

Per i ristoratori, bar, strutture ricettive di tipo imprenditoriale che hanno avuto chiusure per lunghi periodi, dovute alla situazione Covid, è stata annullato il pagamento della parte variabile della Tari per tutto il 2021. Questa misura si aggiunge a quella dello sgravio totale della tassazione Tari per le attività avviate nel centro storico nell’anno 2021.