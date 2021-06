Santo Stefano al Mare. Continuano a pieno ritmo i lavori di restyling a Santo Stefano al Mare, che in questi giorni vedono la riapertura di piazza Baden Powell, dopo una importante opera di riqualificazione.

Una zona nevralgica per cittadini e turisti torna operativa: non solo vedrà ospitare molte delle manifestazioni previste per l’estate, ma sarà nuovamente un punto di riferimento per la sua posizione centrale e gli spazi all’aperto che consentono il rispetto delle normative anti Covid.

Il vice sindaco Donato Piccirilli, che ha seguito in prima persona l’andamento dei lavori in ogni sua fase, commenta: «Con grande soddisfazione riconsegniamo ai nostri concittadini, ai turisti e agli ospiti una piazza completamente ristrutturata, sicura e pronta per una nuova accoglienza. I lavori di riqualificazione, già in itinere, hanno interessato sia le parti in legno, con la sostituzione e la manutenzione delle assi, sia il verde, dove il prato è stato interamente messo a decoro. Per rendere ancora più bella la piazza, sono stati piantati fiori di geranio e begonia e sistemati gli alberi di gelso a corollario dell’anfiteatro. Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi amministratori, il Sindaco e gli uffici per la preziosa collaborazione».

La riapertura della piazza è la prima di una lunga serie di novità che saranno portate a termine nei prossimi giorni e che vedranno una Santo Stefano al Mare ancora più bella, a piccoli passi, ma dove amministrazione e cittadini collaborano sempre Insieme.