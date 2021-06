Santo Stefano al Mare, bimbo si ustiona: in elisoccorso al Gaslini

Santo Stefano al Mare. Un bimbo imbo di 6 anni si è ustionato in varie parti del corpo con dell’acqua bollente ed è stato trasportato in elicottero al Gaslini di Genova.

L’incidente è avvenuto in casa, ma la madre del bambino in preda al panico è corsa in strada infilandosi nel primo bar che ha trovato dal quale è partita la telefonata che ha avvisato la centrale operativa del 118.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia ma è stato necessario il ricovero in elisoccorso al nosocomio genovese.