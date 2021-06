Santo Stefano al Mare. Lo scorso 10 maggio il Comune di ha ufficialmente ottenuto la sua ottava Bandiera Blu da parte della FEE. Questa mattina, alla presenza di una delegazione della Capitaneria di Porto, dell’Assessore a turismo e manifestazioni Maria Teresa Garibaldi, del consigliere delegato all’ambiente Remo Ferretti e della polizia municipale, le bandiere sono state materialmente consegnate agli stabilimenti “Baia Azzurra” e “Il Vascello”.

«Esprimo grande soddisfazione per l’ottenimento della bandiera blu anche per il 2021 e ringrazio il consigliere Remo Ferretti. Un grande riconoscimento per Santo Stefano e per la promozione del turismo e del territorio» commenta l’assessore Garibaldi.

«Il riconoscimento rilasciato dalla FEE viene assegnato ogni anno a quelle località che rappresentano le eccellenze in qualità delle acque di balneazione, pulizia delle spiagge, qualità dei servizi, misure di sicurezza per i bagnanti, adeguata cartellonistica informativa sugli eco sistemi e iniziative di educazione ambientale. Sin dal nostro insediamento – commenta il consigliere Remo Ferretti – abbiamo investito sull’ambiente con programmi dedicati, impegnandoci nel raggiungimento di questo obiettivo. Abbiamo avviato politiche di rispetto per il territorio e l’ambiente e stiamo costantemente lavorando per ridurre le situazioni di degrado ambientale. Con il sostegno delle associazioni abbiamo iniziato e vogliamo promuovere progetti per la preservazione del tesoro sommerso, come la secca, le praterie di posidonia, così come l’implementazione del Museo del Relitto Romano e del santuario dei cetacei».

«Non ci prefiggiamo solo di informare, ma di portare alla conoscenza di tutti le delicate tematiche dell’ambiente a vantaggio di un turismo sempre più esigente e soprattutto per i cittadini che rappresentiamo. Ringrazio le amministrazioni precedenti, in particolare la dottoressa Notari e la dottoressa Vassallo per il loro prezioso contributo. Un grande ringraziamento alla Capitaneria di Porto che ci supporta in questo percorso di crescita e a tutti coloro che, a vari livelli, hanno lavorato per il mantenimento del risultato, in primis i gestori delle spiagge premiate e l’approdo di Marina degli Aregai. Da quest’anno, con il coinvolgimento di Amaie – Energia nella gestione delle spiagge libere-attrezzate, avremo sicuramente maggiori servizi e possibilità di crescere e migliorare. L’ottenimento della bandiera blu 2021 è un risultato non solo per l’amministrazione comunale ma tutti i cittadini e gli operatori turistici di Santo Stefano al Mare» conclude il consigliere Ferretti.