Sanremo. Dopo il successo del concerto di venerdì scorso con il direttore Grigor Palikarov e il flauto di Bulent Evcil, giovedì 10 giugno, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo suonerà al Teatro dell’Opera del Casinò per l‘ultimo appuntamento di giugno con il concerto dal titolo “Mendelssohn: il più classico dei musicisti romantici” per il quale torna il consueto doppio orario:

– alle 15, accessibile esclusivamente agli abbonati;

– alle 18.30, accessibile anche al pubblico pagante.

Il concerto sarà diretto dal M° Eric Lederhandler e sarà interamente dedicato a Mendelssohn, con l’esecuzione del “Concerto in Mi Minore Op. 64 per Violino e Orchestra”, eseguito con la solista, già apprezzata nel corso delle passate stagioni, Ksenia Milas, e della “Sinfonia N. 1 in Do Minore Op. 11”.

In conformità alla normativa vigente, per poter assistere agli spettacoli sarà obbligatorio procedere alla richiesta di prenotazione nominale online sul sito www.sinfonicasanremo.it e attendere la conferma tramite mail e convocazione a mezzo sms. Il ritiro e il pagamento dei biglietti avverrà direttamente presso la cassa del Teatro del Casinò di Sanremo, il giorno stesso del concerto, all’orario comunicato tramite mail e tramite sms dagli uffici, al fine di ottimizzare l’afflusso del pubblico evitando, così, assembramenti alla cassa.

Sabato 19 giugno alle 21 sarà trasmesso in streaming, sul canale Youtube dell’Orchestra, il concerto “Sinfonia serena di un Beethoven sereno“ diretto da Giancarlo De Lorenzo con al pianoforte il giovane talento Eugeny Konnow. Maggiori informazioni con il dettaglio dei programmi, gli orari di esecuzione e la normativa per assistere ai concerti sono visionabili sul sito dell’Orchestra.