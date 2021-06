Sanremo, tutti i punti all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso Palazzo Bellevue, per il giorno mercoledì 30 giugno, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24.

I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

1) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) Approvazione verbali delle sedute precedenti

3) Settore Segretario Generale – Servizio tributi modifica del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2021.

4) Settore promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali – Servizio biblioteca società per la promozione dell’università nell’imperiese s.p.a. trasformazione in fondazione – approvazione bozza dello statuto.

5) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio amministrativo territorio causa Gepim s.r.l. c/comune di Sanremo – pagamento spese della consulenza tecnica liquidate a favore della società e contributo unificato sentenza del tar Liguria.

6) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio amministrativo territorio Maria Rita Balestra c/comune di Sanremo – pagamento spese legali liquidate a favore della sig. Balestra sentenza del tar Liguria

7) Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – Servizio amministrativo territorio causa soc. e.m.c. s.r.l./comune di Sanremo – pagamento spese di giudizio liquidate a favore della società sentenza del tar Liguria