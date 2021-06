Sanremo, trofei Gianni Crespi Financial Promoter e Coop Liguria: i vincitori

Sanremo. Si sono conclusi i due tornei per accreditarsi le wild card per la tappa del campionato italiano a Sanremo.

Per il femminile il Trofeo Coop Liguria è stato vinto dalla coppia casalinga Sciolè Alessandra – Clarizio Chiara, che con un bel percorso di vittorie si sono liberate di tutte le avversarie vincendo la finale contro le fidalesi Apicella Irene – Serata Cecilia.

Il trofeo Gianni Crespi Finalcial Promoter per il maschile è stato molto avvincente con partite giocate punto a punto e 11 coppie provenienti da tutto il nord Italia. Vince la coppia Cattaneo Claudio-Arpino Felix Emilio che ha avuto la meglio vincendo per 2 a 1 una finale giocata punto a punto sui piemontesi Zavoianni Alessio-Campi Alessandro. Cattaneo è di origini loanaesi ma è un giocatore in serie A2 in Veneto.

In una giornata caratterizzata da un forte vento si è chiuso il primo atto del 18 festival nazionale beach volley Città di Sanremo Trofeo Gino Merdcedes. Da giovedì riprenderanno le gare con le giovanili under 20, sempre nella cornice dei bagni Italia Lido Morgana.