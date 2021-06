Sanremo, torna il Consiglio comunale: quattro punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune a Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno mercoledì 16 giugno, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno;

2) approvazione verbali seduta precedente del 12.05.2021 dal n. 22 al n. 28;

3) settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne Amaie Energia e servizi s.r.l. statuto sociale approvazione modifiche. (Si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 53;

4) settore servizi alle imprese, territorio e sviluppo sostenibile – servizio sportello unico attività produttive (edilizia) regolamento per la realizzazione dei dehors – approvazione. (Si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 58.