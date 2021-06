Sanremo, terminato il secondo lotto di classi in Valle Armea. Turistico e Sociosanitario si spostano

Sanremo. Ultimati i lavori del secondo lotto del nuovo plesso dell’IIS “Ruffini-Aicardi”. Ora anche le classi dei bienni di Turistico e Sociosanitario saranno nel polo scolastico di Valle Armea.

Il dirigente scolastico, Maria Grazia Blanco, dichiara: «Un caloroso benvenuto ai nostri ragazzi del biennio, finora ospiti della SMS Ruffini di Taggia, ma anche a tutti gli alunni delle terze medie che hanno scelto questi due corsi di studio per il prossimo anno scolastico».

Un fine anno scolastico ricco di soddisfazioni all’IIS “Ruffini-Aicardi”: anche l’ultimo lotto di aule del nuovo plesso ubicato nel Mercato dei Fiori di Valle Armea è stato consegnato alla scuola, che ha così potuto trasferirvi anche le classi dei bienni turistico e sociosanitario, finora ospiti presso le medie di Taggia. Questi due anni di sistemazioni provvisorie sono stati la conseguenza della chiusura del plesso di Corso Cavallotti a Sanremo, ma ora le difficoltà sembrano superate.

«Ci fa piacere che, anche se solo nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, tutti gli studenti dei corsi turistico e sociosanitario siano di nuovo riuniti, un segnale positivo anche per il futuro. Per tutti questi mesi abbiamo seguito l’andamento dei lavori che alla fine hanno portato alla realizzazione di una sede scolastica moderna, rispettosa delle norme per la sicurezza, con spazi ampi che ci hanno permesso anche di applicare correttamente i protocolli anti-Covid. Sicuramente il raggruppamento di tutte le classi in un’unica sede permette una miglior gestione delle risorse umane, intese soprattutto come corpo docente che, se non impegnato in spostamenti continui, garantisce più attenzione a esigenze di studenti e famiglie, ma anche una maggior socializzazione tra i ragazzi, importante a questa età. Oltre ai lavori di edilizia attuati dal Comune di Sanremo, la scuola è dotata di attrezzature tecnologiche nelle aule, e di laboratori informatici e linguistici, realizzati grazie ai finanziamenti PON» – riferiscono i referenti di plesso, i professori Mariacristina Verda e Alberto Cavallucci.

«Vogliamo riportare anche le impressioni degli studenti, importante componente di una comunità scolastica: per loro è stata davvero una bella scoperta, grande apprezzamento per questi ambienti nuovi, tecnologici e colorati, che li ospiteranno per i prossimi anni scolastici; dalle varie classi sono giunti tanti commenti positivi, a sottolineare le varie caratteristiche e potenzialità della scuola, rispondenti anche ad aspettative personali, come la possibilità di acquisire competenze informatiche e linguistiche nei due laboratori dedicati, ma anche di socializzazione negli ampi spazi comuni» – concludono i professori.