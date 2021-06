Sanremo. Attimi di panico, oggi pomeriggio, nel centro città. Intorno alle 17.30, in via Matteotti, un uomo ha rubato una consistente somma di contanti da un negozio di vestiti.

Secondo quanto testimoniato da una delle titolari dell’attività, una persona, sembrerebbe un francese di origine nordafricana, approfittando di un momento di distrazione della commerciante, impegnata a servire dei clienti, si è intrufolato nel bagno privato della boutique adducendo, uno volta sorpreso, di stare cercando la fidanzata. Nel mentre però avrebbe frugato nella borsa della titolare e sottratto approssimativamente 600 euro.

Dopo il breve colloquio l’uomo si è dato alla fuga, per poi essere acciuffato nella vicina via Gaudio da un giovane amico delle due negozianti che lo ha placcato a terra. Nessuno, a detta della giovane derubata che lo ha inseguito urlando, nonostante la via affollata, avrebbe mosso un dito per fermare il fuggitivo Prima di essere bloccato, il malvivente, si era già disfatto del maltolto. L’uomo è stato infine consegnato nelle mani dei carabinieri e trasferito nel Comando dell’Arma di Villa Giulia.