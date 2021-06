Sanremo, spiaggia contesa da suocera e marito della consigliera. Il Comune affida

Sanremo. E’ stata aggiudicata ad Anna Migliorati, suocera della consigliera comunale Adriana Cutellé (Sanremo al Centro), la spiaggia libera attrezzata di Lungomare Vittorio Emanuele II, costituente il lotto1 andato a bando insieme alle spiagge l’Arenella e Il Cubo. A partecipare alla gara, oltre ad Anna Migliorati, titolare uscente, era stato il figlio e marito della consigliera di maggioranza, Rinaldo Ruggeri, che si è classificato secondo.

L’assegnazione, avvenuta nei giorni scorsi, si è procrastinata di qualche settimana rispetto agli altri lotti messi a gara, in virtù di un approfondimento chiesto dalla commissione giudicatrice che – si legge nella delibera del Comune – “ha preso atto, in un primo momento, che i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica del concorrente Anna Migliorati, primo in graduatoria, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti del punteggio massimo previsto e che, pertanto, l’offerta di tale concorrente è apparsa anomala ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice degli appalti”.

Prescrizione che ha costretto la vincitrice a presentare giustificazioni in merito all’offerta depositata, poi ritenute dalla Commissione “congrue e coerenti”. A tal proposito, con il verbale del responsabile unico del procedimento, il dirigente Fausto Galimberti, lo scorso 9 giugno vengono accolte le osservazioni presentate dal concorrente Anna Migliorati, ritenute “sufficienti ad escludere l’anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e del punto 22 del disciplinare di gara”. Il punteggio ottenuto aveva raggiunto il massimo: 100/100 per l’offerta tecnica, a cui si deve aggiungere un corrispettivo annuo, a titolo di canone di concessione da versare al Comune, di 20.112,00 euro, oltre Iva.

«La partecipazione al bando di gara per le spiagge è aperta a tutti, commenta l’assessore al Demanio Mauro Menozzi. Gli uffici, nella loro autonomia, hanno fatto le dovute verifiche e dopo di che hanno assegnato il lotto nella massima trasparenza».