Sanremo. E’ di un’uomo ferito il bilancio0 dell’incidente occorso verso le 14 in piazza Cesare Battisti. Da una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è al vaglio della polizia municipale, sembrerebbe che, una moto Honda Hornet si sia scontrata con una Fiat 500.

Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione ponente e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, che è rovinato al suolo. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza di Sanremo Soccorso. Il ferito non verserebbe in gravi condizioni. Presente anche una pattuglia di carabinieri.