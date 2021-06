Sanremo. Incidente con feriti gravi intorno alle 11 in corso Marconi. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica da parte di testimoni, un’utilitaria proveniente dal centro della Città dei Fiori e diretta verso Ospedaletti, si sarebbe scontrata con una motocicletta che viaggiava in direzione opposta. L’impatto avrebbe provocato lo sbandamento dell’auto coinvolta che è finita contro un’altra vettura parcheggiata. Entrambi i mezzi hanno quindi preso fuoco.

Sul posto si sono precipitate più ambulanze e squadre dei vigili del fuoco. Le due persone in sella alla moto sono state trasferite in ospedale, mentre l’automobilista è stato estratto dai soccorritori, prima che le fiamme avvolgessero il veicolo, salvandogli la vita. L’Aurelia è momentaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è presente la polizia. E’ stato anche allertato l’elisoccorso del 118.

di 5 Galleria fotografica Emergenza in corso Marconi, incidente e due auto avvolte dalle fiamme. I soccorsi









+++Notizia in aggiornamento+++