Sanremo. E’ di un uomo ferito in modo no grave, il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 9 nella galleria dell’Aurelia bis tra l’imbocco di San Martino e l’ospedale di Sanremo nel tratto a doppio senso di circolazione. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, ad essere rimasto ferito è Fabrizio Cravero, che era alla guida di una Renault Twingo che si è capottata dopo aver inchiodato per evitare la Fiat Panda davanti. Il conducente della Panda, infatti, aveva improvvisamente rallentato. L’avvocato ed esponente di Fratelli d’Italia ha frenato bruscamente, per poi strisciare diversi metri contro il muro della galleria e cappottarsi. Nell’incidente non ha riportato gravi ferite ed è rimasto sempre cosciente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, un’ambulanza, carabinieri e polizia locale. Il traffico è al momento interrotto.

