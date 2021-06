Sanremo. Revocato il divieto di balneazione alla Bussola e alla foce Rio S. Bernardo.

A seguito del divieto di balneazione dei giorni scorsi disposto in via precauzionale per i lavori sui rii e i torrenti cittadini, il Comune di Sanremo ha richiesto ad Arpal anche prelievi alla Bussola e alla foce Rio S. Bernardo, ovvero in riferimento agli altri due punti dove sono terminate le suddette operazioni.

Foto 2 di 2



I prelievi hanno dato esito favorevole: è stato quindi possibile revocare il divieto di balneazione. Tale revoca segue quella avvenuta ieri sul Lungomare delle Nazioni e S. Martino.

L’ ordinanza