Sanremo. Ripartenza con il piede giusto per il Casinò Municipale. Il primo giorno di riapertura, dopo il lockdown durato 7 mesi, fa segnare incassi per 128 mila euro, in linea con le migliori previsioni. A farla da padrone sono state le slot (117 mila euro), seguite dai giochi tradizionali, con la roulette francese che registra il risultato migliore tra i tavoli verdi. Con il segno meno, ma solo perché ha pagato più di quanto ha incassato, la variante Fair.

Per essere stato un comune lunedì di giugno, il livello degli incassi si presenta da subito in linea con la media giornaliera che il consiglio di amministrazione si è prefissato per tornare ad esprimere, in tempi rapidi, valori pari a quelli degli ultimi anni migliori della casa da gioco. Soddisfazione per il bilancio del primo giorno viene espressa dall’intero Cda e dal suo presidente Adriano Battistotti.

Di seguito i dati degli incassi divisi per tipologia di giochi.