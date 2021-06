Sanremo. Una giovane donna ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto intorno alle 11 sull’Aurelia, alla Foce di Sanremo, nei pressi di Capo Nero. Stando alle prime frammentarie informazioni si tratterebbe di una 36enne.

Secondo quanto ricostruito da testimoni oculari, un’auto Volkswagen Polo diretta verso Ospedaletti avrebbe svoltato improvvisamente finendo nella corsia di marcia opposta mentre sopraggiungeva uno scooter T-Max con in sella due persone. L’impatto è stato così violento che lo scooter, sul quale viaggiavano un uomo e la donna passeggera, è stato schiacciato contro un’auto parcheggiata.

Nello schianto la donna ha perso la vita. Mentre il conducente dell’auto è stato estratto prima che l’abitacolo venisse avvolto dalle fiamme che si sono poi propagate anche sugli altri mezzi coinvolti. Salvato, ma rimasto ferito, il conducente della moto, un poliziotto in servizio presso il commissariato di Sanremo. I soccorritori giunti sul posto, lo hanno estratto da sotto l’auto dove era rimasto incastrato mentre le fiamme stavano già bruciando la vettura. Il poliziotto è stato portato al Santa Corona di Pietra Ligure in elicottero per le gravi ferite riportate.

A soccorrere i feriti sono accorse diverse ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo.

L’Aurelia è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.