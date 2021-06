Sanremo. E’ stato inaugurato al distaccamento di Sanremo del Comando vigili del fuoco di Imperia la nuova Auto Pompa Serbatoio (Aps) EuroCargo Magirus 120, il City della Iveco, dotato delle più recenti tecnologie per gli interventi dei vigili del fuoco, di dimensioni ridotte adatto alla peculiarità stradale della provincia. L’automezzo è stato assegnato al distaccamento matuziano: distaccamento strategico per il comando provinciale.

Il mezzo è stato inaugurato ieri dopo giornate di formazione per autisti. Presenti alla cerimonia il comandante provinciale Romano Corrado, il funzionario responsabile automezzi, Angelo Palmiero e il responsabile dell’autorimessa Gianluigi Lombardi, oltre al personale del distaccamento. «Da oggi – spiegano – potremo vedere il mezzo, operativo per gli interventi di soccorso tecnico urgente per le vie delle nostre cittadine».