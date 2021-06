Sanremo. Per la società matuziana non è ancora tempo di chiudere i battenti per questa stagione sportiva, anzi, la settimana appena terminata è stata caratterizzata da allenamenti di alto livello di tutte le squadre giovanili e mercoledì 9 giugno è incominciata a tutti gli effetti la collaborazione con il Granda Volley Cuneo Academy. Per suggellare questo inizio di collaborazione, infatti, si sono svolti una serie di allenamenti congiunti con tutti i ragazzi e le ragazze dei settori agonistici U13/F, U15/F, U15/M ed U17/M, tenuti e supervisionati da Liano Petrelli. La giornata si è svolta nel segno della pallavolo e per i ragazzi e le ragazze, ma anche per i dirigenti e gli allenatori, è stato indubbiamente un momento di crescita e di formazione davvero importante e soddisfacente.

Sabato 12 giugno è stata una giornata altrettanto emozionante. A Carasco infatti, la squadra green dei palleggi ha potuto sperimentare un’esperienza di crescita più unica che rara sotto l’attenta guida di Manuela Benelli, ex storica capitana e palleggiatrice della nazionale italiana di pallavolo, che ha cercato di impartire alle giovani atlete matuziane vari insegnamenti che saranno sicuramente utili alle ragazze per il loro percorso di crescita sportivo.

Le soddisfazioni non finiscono qui: infatti, entrambe le squadre U13 (femminile e maschile 3 x 3) sono riuscite a qualificarsi alle final four territoriali. Come se non bastasse, nella coppa Italia Volley S3, due squadre

U12/F si sono qualificate per le finali e la squadra U12/M al momento conduce il proprio girone, mentre la U14/F si è classificata in 3° posizione nel campionato U16/F CSI.

Per concludere al meglio questa splendida settimana, domenica 13 giugno, si è svolto al campetto del Solaro, una giornata dedicata interamente al Volley S3 con la collaborazione della Polisportiva Sanremo 2000. La parola chiave di questa giornata è stata #VolleyS3alparco e così si è verificato: si sono potute vedere partite delle squadre Volley S3 green e red, partite di Soft Volley tra i genitori per poi concludere con le premiazioni, il tutto rigorosamente all’aria aperta e con grande divertimento da parte dei piccoli atleti e dei partecipanti.

Qualità, impegno, formazione, coesione, passione questi sono solo alcuni esempi di valori che la Sdp Mazzucchelli porta avanti con il sorriso e con determinazione ogni giorno, da sempre.