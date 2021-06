Sanremo, l’ultima disavventura dell’Alfano: i marmi sbiaditi prima dell’inaugurazione

Sanremo. Marmi sbiaditi a pochi giorni dall’inaugurazione, l’ultima disavventura dell’auditorium Alfano è servita. E’ scattata negli scorsi giorni una contestazione formale, da parte del Comune alla ditta Marino, incaricata dei lavori di riqualificazione del parco Alfano, per le condizioni in cui sono stati trovati, in sede di collaudo, i marmi rossi di Verona utilizzati per ricoprire le sedute dell’auditorium.

Un problema che non dovrebbe essere permanente e che comunque non pregiudicherà l’inaugurazione dell’opera, attesa da quasi un ventennio, che si terrà questo fine settimana o, al più tardi, all’inizio della prossima. A slittare, invece, sarà il primo appuntamento con il concerto dell’Orchestra Sinfonica, che a calendario delle manifestazioni estive si sarebbe dovuto tenere il 31 di giugno ma che è stato riprogrammato l’8 di luglio, per esigenze legate alla preparazione artistica.

Dal Comune fanno sapere che la ditta Marino si è già attivata per porre rimedio a quello che sembra essere stato un mero errore materiale: invece di dare un prodotto per valorizzare le tonalità del marmo veronese, le maestranze ne avrebbero utilizzato un altro, ottenendo l’effetto opposto. Il collaudo strutturale, al contrario, non ha fatto emergere irregolarità.