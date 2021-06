Sanremo. L’Italia batte 2 a 1 l’Austria a Wembley grazie alle reti di Chiesa e Pessina nei supplementari e vola ai quarti di finale dell’Europeo.

Al triplice fischio, anche a Sanremo, come in tante città d’Italia, i tifosi si sono riversati nelle strade del centro per festeggiare la vittoria con caroselli di auto e moto come non accadeva da tempo.