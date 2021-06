Sanremo. Aria di crescita a Sanremo, la XRT Scuderia di Hegyes è pronta ad affrontare un altro appuntamento fra i grandi della specialità, visto l’impiego di artiglieria pesante come una fresca Skoda Fabia e due vetture del raggruppamento Super che tanto hanno dato negli ultimi dieci anni ai campioni dei Rallies. Questo, ed altro, nel prossimo 15° Rally di Alba, valido per il Campionato Italiano WRC ed in programma nelle giornate del 12 e 13 giugno sotto il sole di Langa. Apriranno le danze Simone Peruccio e Federico Capilli sulla già citata Skoda Fabia R5 #25 con la chiara intenzione di ben figurare su un palcoscenico prestigioso e di giocarsi tutte le carte contro gli avversari di categoria, oltre trenta equipaggi.

Peruccio si presenterà ai blocchi di partenza forte, anche, della collaborazione attiva fra la All Sport Mottarone e la XRT Scuderia e di una vettura già nota nelle prestazioni. Rientro importante per il pilota Manuel De Micheli che sceglie nuovamente il sodalizio sanremese per tornare a vestire la tuta da corsa, insieme a Marco Torterolo

avrà a disposizione una Peugeot 207 Super2000 #45 della BR Sport e venderà cara la pelle, come di consueto. Mancava da due anni il pilota savonese e l’attenzione degli addetti ai lavori su di lui e sul navigatore di Carcare sarà una costante durante tutto il fine settimana. Se la XRT Scuderia veste a puntino piloti affermati, discorso analogo anche per le giovani leve che in vista dell’appuntamento albese affileranno le armi per essere ancora più pericolose.

Foto 2 di 2



Edoardo Nolasco ed Andrea Ferrari scenderanno dalla cara Fiat 600 per una Renault Clio Super1600 #70 nettamente più veloce; ma si sa, l’occasione è ghiotta ed un evento così assicura un ottimo ritorno di immagine, meglio dunque giocarsela fino in fondo con tutti i mezzi possibili.

Scorrendo l’elenco degli iscritti troviamo infine Davide Briano e Matteo Chiarle, un’altra coppia giovanissima e pronta a conquistare le vette del folto raggruppamento Racing Start. Anche per loro una vettura francese, la Renault Twingo RS che si fregerà addirittura del #199 per una presenza davvero massiccia di uomini e mezzi in quel di Alba.

Nove gli impegni cronometrati da percorrere, da questi spiccano le sinuose curve in discesa di Somano-Bonvicino, il misto stretto di Igliano-Paroldo e la classica prova speciale che abbraccia Niella Belbo e le sue eccellenze, la nocciola del Piemonte e la vite. Cerimonia di partenza fissata per le 19:31 di sabato 12 giugno, nella zona industriale di Cherasco, perla di Langa.