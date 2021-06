Sanremo. Un incendio di sterpaglie si è sviluppato, per cause in via di accertamento, verso le 23.30 di ieri, in zona “La Vesca”. Le fiamme sono divampate vicino alla ciclabile.

Due auto sono state spostate prima che prendessero fuoco. L’intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento matuziano ha messo in poco tempo la parola fine all’emergenza.