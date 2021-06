Sanremo, in via Corradi la “faida” dell’ombrellone. Comune media soluzione

Sanremo. Ombrelloni contro insegne, in via Corradi la sfida tra commercianti è una questione di visibilità. E’ di nuovo scontro tra esercenti nella piazzetta della storica via della Città dei Fiori, sede di molti locali, negozi e dominata dalla fontana. Materia del contendere, tra chi fa business con pizze e focacce e chi con fotografie o appartamenti in vendita, è tornata ad essere l’apertura degli ombrelloni posti a protezione dei dehor, secondo alcuni commercianti troppo invasivi e che minerebbero la visibilità sulla pubblica via delle insegne delle proprie attività.

La questione è tema di discussione da tempo, tanto che nello stesso periodo di tre anni fa, il Comune era già dovuto intervenire con i vigili ponendo limiti al centimetro ai dehor (altra nota dolente) e andando a modificare i regolamenti comunali per stabilire delle fasce orarie di apertura delle tende parasole: dalle 7:00 alle 9:15 della mattina, nella pausa pranzo dalle 12:00 alle 15:15e dopo le 19 fino a chiusura.

Una soluzione, apparentemente definitiva, che è stata rimessa in discussione a fine maggio scorso, quando gli esercenti, titolari di dehor, sono tornati a scrivere all’indirizzo dell’amministrazione civica per chiedere una deroga. “Troppo caldo, troppo sole e affari in lenta ripresa dopo il Covid: gli ombrelloni devono rimanere aperti tutto il giorno”, la loro richiesta. Così dal municipio si è cercata una nuova mediazione che ha portato a un punto di svolta. Gli ombrelloni potranno rimanere aperti per tutto l’arco dell’orario di servizio, ma dovranno essere sostituiti con modelli meno invasivi che preservino la visibilità delle insegne di chi sulla piazza non opera ma si affaccia.