Sanremo. Erano in tanti riuniti stamane, all’interno ed all’esterno della concattedrale di San Siro, per dare l’ultimo saluto a Gabriele Boscetto. E’ mancato a 76 anni portato via da un grave male che non gli ha lasciato scampo ed è stato avvocato, senatore e presidente della Provincia. Alle esequie erano presenti, oltre molti privati cittadini, sindaci e politici dalla provincia di Imperia e non solo.

Noto penalista sanremese, fondatore dello studio associato con Alessandro Mager e Franco Solerio, dal 1995 al 2001 è stato presidente della Provincia di Imperia e consigliere comunale a Sanremo dal 2004 al 2009. Senatore dal 2001 al 2006 (eletto nel collegio di Sanremo) e dal 2008 al 2013 e deputato dal 2006 al 2008 (eletto nella circoscrizione Liguria), Boscetto è stato vice capogruppo di Forza Italia al Senato dal 2001 al 2006. Gabriele Boscetto è stato relatore nel 2011 del Ddl sui rimpatri dei clandestini.

Spostato in seconde nozze con Rosalba Nasi, era nato a Rezzo in valle Arroscia 76 anni fa. Animatore culturale era tra i fondatori del Club Tenco. Boscetto è mancato all’Hospice di Sanremo dove era ricoverato da qualche tempo.

FOTO E VIDEO DI CHRISTIAN FLAMMIA