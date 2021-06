Sanremo, il consiglio comunale all’unisono chiede il completamento dell’Aurelia Bis

Sanremo. Il consiglio comunale chiede all’unisono il completamento della strada Aurelia Bis nel tratto sanremese i cui lavori, ultimati al 70% e oltre, non sono ancora terminati a circa 40 anni dal loro avvio. Lo fa votando con un ordine del giorno straordinario, deciso quasi all’ultimo minuto, e sottoscritto da tutta l’assise.

Il consiglio si è mosso in questa direzione dopo che, oggi pomeriggio, la deputata sanremese de “L’Alternativa C’è” Leda Volpi, aveva fatto presente che non è stata contemplata la nomina commissariale per il completamento dell’Aurelia bis di variante all’abitato di Sanremo. «Bene che in Consiglio comunale di Sanremo oggi si discuta un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta, anche di concerto con il Comune di Taggia e gli altri comuni limitrofi, a promuovere un’interlocuzione urgente con i parlamentari del territorio, con Regione Liguria e la presidente di Commissione competente affinché, previa audizione urgente da richiedersi tramite l’ANCI, venga modificato e integrato lo schema di decreto» ha affermato la Volpi.

Questo il testo completo dell’Odg Aurelia Bis: «Che come dato leggersi sul sito istituzionale del MIT, i Commissari straordinari, figure di alta professionalità tecnico amministrativa, sono stati nominati per gestire le opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative e con l’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 sono state previste disposizioni finalizzate alla revisione, all’ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari straordinari di cui all’articolo 4 del decreto-legge 32/2019 c.d. Sblocca cantieri.

Che attualmente è all’esame delle commissioni riunite trasporti e ambiente lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera, con relatore di maggioranza l’On. Edoardo Rixi; Che in relazione alla prosecuzione della variante alla Strada Statale 1 Aurelia, la cosiddetta Aurelia bis, nel predetto schema vi è stata la individuazione dell’Ing. Matteo Castiglioni quale commissario straordinario per la realizzazione, nel ponente ligure, della variante in questione: per il tratto Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore, del valore complessivo di euro 72.230.000, lotto di completamento, per un importo di euro 37.214.167,19, finanziamenti residui del precedente appalto; per il tratto Savona/torrente Letimbro e Savona Casello Autostradale, del valore complessivo di euro 143.000.000,00, progettazione, per un importo di euro 7.000.000,00, delibera CIPE 54/2016; nonché per il tratto di variante all’abitato di Imperia dalla Foce del Torrente Prino fino all’innesto all’altezza del cavalcavia ferroviario di Diano Marina, del valore complessivo di euro 638.757.390,63, progettazione preliminare, per un importo di euro 4.985.000,00, delibera CIPE 93/2004»

Prosegue il documento «Che in detto schema di decreto non viene contemplata la nomina commissariale per il completamento del tratto di Aurelia bis di variante all’abitato di Sanremo, già completato nelle tratte Taggia- Levà – svincolo autostradale Taggia – Valle Armea- San Martino ( ove residua da ultimare un’uscita dello svincolo per i veicoli provenienti da ponente) – Via Pascoli Ospedale – Centro Borgo, che deve proseguire fino allo svincolo previsto Corso Inglesi località Foce, per un valore di euro 44.953.312,05, il cui progetto preliminare è già stato redatto e consegnato all’ANAS nel 2010, e quindi , come da previsione del PUC, fino alla località Pian di Poma; Che correttamente è stata inserita nello schema di decreto in questione la previsione della realizzazione della Variante Aurelia bis per la città di Savona e per quella di Imperia, al fine di poter fruire, con la nomina del Commissario Straordinario, dei finanziamenti europei connessi con il PNRR, e che altrettanto correttamente dovrebbe essere parimenti inserita la previsione dell’ultimazione del tratto di Aurelia bis in variante all’abitato di Sanremo i cui lavori, ultimati al 70% e oltre, non sono ancora terminati a circa 40 anni dal loro avvio;

Che appare pertanto necessario, per evitare palesi disequilibri nel ponente ligure, i cui territori sono peraltro funzionalmente strettamente interconnessi sia dal punto di vista commerciale che turistico, procedere a una integrazione dello schema di decreto all’esame della Commissioni riunite trasporti e ambiente, prevedendo la nomina commissariale anche per il completamento della variante Aurelia bis all’abitato di Sanremo, finanziando altresì la realizzazione del tratto Centro Borgo – Corso Inglesi Località Foce, la realizzazione del completamento dello svincolo San Martino, nonché la progettazione e realizzazione del tratto Corso Inglesi Località Foce – Pian di Poma; Che tale infrastruttura, anche in previsione della realizzazione dell’ospedale nuovo di Taggia, appare necessaria non solo per i residenti di Sanremo ma anche dell’intero ponente ligure, essendo comunque la città di Sanremo la più popolosa del ponente e della provincia di Imperia, quarta città di Liguria e terza conurbazione regionale in uno con la contigua città di Taggia, baricentrica rispetto al territorio provinciale; Che appare opportuna una sensibilizzazione dei deputati eletti nei collegi del territorio, i Deputati Flavio Di Muro, Giorgio Mulè, Sara Foscolo, Franco Vazio, Leda Volpi, Sergio Battelli, nonché l’On. Raffella Paita, presidente della Commissione Trasporti, e l’On. Edoardo Rixi, relatore dello schema di decreto, anch’essi eletti in Liguria, al fine di integrare adeguatamente lo schema di decreto correggendo in itinere la lacuna sopra evidenziata; Che appare necessario richiedere tramite l’ANCI con urgenza una audizione presso la Commissioni parlamentari interessate al fine di far integrare lo schema di decreto in parola; Che appare opportuna una stretta e immediata interlocuzione, di concerto anche con il Comune di Taggia e gli altri Comuni limitrofi, con la Regione Liguria affinché anch’essa intervenga per sollecitare la modifica e integrazione richiesta; che appare opportuna altresì una sollecita interlocuzione nei confronti di ANAS ai fini della progettazione esecutiva del tratto Borgo-Pian di Poma-Ospedaletti»

Il documento impegna «Sindaco e l’Amministrazione, anche di concerto con il Comune di Taggia e gli altri comuni limitrofi, a promuovere con urgenza una interlocuzione con i Deputati e Senatori del Territorio, con la regione Liguria, con la Presidente di Commissione On. Paita e con il Relatore On. Rixi, affinché, previa audizione urgente da richiedersi tramite l’ANCI, venga modificato e integrato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera, prevedendo nello stesso, in sinergia con l’ANAS, il completamento del tratto di Aurelia bis in variante all’abitato di Sanremo, finanziando altresì la realizzazione del tratto Centro Borgo – Corso Inglesi Località Foce, la realizzazione del completamento dello svincolo San Martino, nonché la progettazione e realizzazione del tratto Corso Inglesi Località Foce – Pian di Poma – Ospedaletti»

I firmatari del testo sono: Andrea Artioli, Marco Viale, Giorgio Trucco, Luca Lombardi, Simone Baggioli, Daniele Ventimiglia, Roberto Rizzo