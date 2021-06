Sanremo, il 29 giugno prende il via il torneo calcio a 5 amatoriale

Sanremo. Avrà inizio il 29 giugno il Torneo calcio a 5 amatoriale: parteciperanno 8 squadre (massimo 1 tesserato per squadra) con un massimo di 8 giocatori per squadra. Il torneo andrà in scena al Palasolaro di Sanremo, in strada Solaro.

«Le finali si terranno il 17 luglio. Il torneo si terrà 5 giorni a settimana con due partite a sera tra le 20:30 e le 22:30. Vi saranno premi per tutti i partecipanti! Per chi volesse venire a vedere, la visione è libera e vi sarà anche un piccolo servizio di ristoro direttamente al campo» – fanno sapere gli organizzatori.

Le 8 squadre partecipanti sono:

Squadra 1)

PAPPA E PIZZA – EQUIPE KANTÈ:

Bryan Cedeno (C)

Daniel Lua Espinosa

Andres Lua Espinosa

Giovanni Barcellona

Walid Jahd-Allah

Alex De Villa

Jonathan Espinosa Sullca

Alessandro Prette

Allenatore: Jessica Guardiani

Squadra 2)

SANT’ANTONIO:

Alessio Asplanato

Francesco Ciccone (C)

Federico Fiorini

Davide Bellantonio

Emanuele Caramelli

Alessandro Rossi

Riccardo Belcastro

Rafael Amaro Pereira

Allenatore: Matteo Esposito

Squadra 3)

RISTORANTE BAR MOLO AKKA:

Mirko Giudici

Matteo Verrando (C)

Fabrizio Corsaro

Massimiliano Borrelli

Marco Luzzi

Davide Terenzi

Luciano Bifolchetto

Diego Moretti

Allenatore: Francesco Zimbardi

Squadra 4)

TEAM SOCCER:

Daniele Frassetti

Fabio Esposito (C)

Andrea Boeri

Simone Gazzola

Gioele Cavarero

Andrea Mellano

Romain Rinaldi

Matteo Anfosso

Allenatore-giocatore: Fabio Esposito

Squadra 5)

AC ROBESPIERRE:

Fabio Gandolfi

Andrea Pastor (C)

Fabio Denaro

Andrea Gambello

Jacopo Elisa

Alessio Bernacchia

Manuele Bernacchia

Matteo Natalino

Allenatore: Andrea Pastor – Camilla Giuliani

Squadra 6)

REAL PARK SANREMO – FC SAN GIACOMO:

Matteo Peirano

Davide Bianco (C)

Marco Mannella

Lorenzo Dunnebacke

Alessio Marte

Giacomo Rosso

Samuele Martini

Allenatore: Danilo Martini – Davide Brichetto

Squadra 7)

CARROZZERIA RINNOVOAUTO:

Christian Moraglia (C)

Enrico Ladogana

Adriano Romeo

Agostino Caligiuri

Mattia Montepietra

Dorjan Sina

Brolin Iushi

Ismail Amrassal

Allenatore-Giocatore: Christian Moraglia

Squadra 8)

HAPPY MLFS:

Dario Testagrossa

Luca Conio (C)

Stefano balbo

Marco Di Martino

Dennis Cusmà

Niccoló Cannicci

Aleksiei Loffredo

Allenatore-Giocatore: Luca Conio.

«Si ringrazia per la riuscita del torneo e per l’aiuto nei premi Pappa e Pizza Sanremo, il Ristorante Bar Molo Akka e Real Park Sanremo» – dicono gli organizzatori.