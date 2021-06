Sanremo, Ignace Philips trionfa al Solaro

Sanremo. Settima vittoria, in poco più di vent’anni, per il belga Ignace Philips al Gran Premio, la gara più importante della “tre giorni” del Concorso internazionale di equitazione di Sanremo. Ignace ieri si è imposto con il suo nuovo cavallo, Lancetti. Alla seconda manche, cui erano ammessi i primi dieci, ha chiuso in 40,31 secondi; 55 centesimi di secondo in meno dello svizzero Paul Estermann, su Diarido.

Seguono altri due svizzeri, Paul Grimm e Romy Herzig. Quinto Geoffroy Lievau Lecomte. Primo degli italiani Matteo Checchi di Agrate Brianza (Monza), tesserato all’Etrea di Busto Arsizio (Varese). Settimo il torinese Marco Pellegrino. Soltanto tre gli italiani nei primi quindici.

Quella di Ignace Philips (che aveva vinto gare in altre categorie anche nei giorni precedenti), 50 anni, nato a Ninove nella provincia belga delle Fiandre Orientali, è una storia bellissima per chi ama il nostro paese. Figlio di uno dei maggiori allevatori di cavalli al mondo, ha dimostrato subito grande talento in sella. «Ero venuto a Sanremo – racconta – che avevo una ventina d’anni. Per seguire il Derby dei Fiori che vinse Nuti con un cavallo di papà. Mi sono innamorato dell’Italia e ho deciso di rimanerci. E non mi sono più spostato, neppure nei momenti difficili che ho avuto, fra alti e bassi, poiché sarebbe stato troppo facile tornare a casa. A Sanremo sono poi venuto molte altre volte cogliendo sempre delle vittorie».

Ignace ha una dedica: «A mia madre Marie Jeann che proprio oggi compie gli anni». Philips monta per il centro ippico La Madonnina di Vinovo. «Con Lancetti – spiega – ero al secondo concorso dopo aver fatto un secondo e due quarti posti a Piazza di Siena. Con questa vittoria, ed essendo stato tante volte a Sanremo, mi sono sentito giovane. Qui trovo la concentrazione e l’atmosfera giusta. Tutto è organizzato alla perfezione. Un ringraziamento alla presidente Maria Grazia Menada».

Il concorso ha visto lo strapotere degli svizzeri. In particolare Paul Estermann che ha vinto cinque gare: quasi tutte quelle alle quali ha partecipato. Molto bene il portacolori della Società Ippica Sanremo, Felipe Nagata Mendonca, che ha vinto due gare, in C130 e C135. Brasiliano, ma sanremese d’adozione, quest’anno, da quando sono ripresi i concorsi, è alla quarta vittoria fra maggio e questa prima metà di giugno. Sempre fra i tesserati della società sanremese bene Greta Mondi, 15 anni, con un secondo posto, e Marie Ferrero, 14 anni, con un quarto e un settimo posto. Molto soddisfatta la presidente della società organizzatrice, la Sis, Maria Grazia Valle Valenzano Menada: «Gare – dice – di ottimo livello e spettacolo. Felici che tanti si siano detti molto contenti di aver partecipato al nostro concorso. E grazie anche all’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi che, intervenuto alle premiazioni, ha avuto modo di constatare gli sforzi che facciamo ed i soddisfacenti risultati che otteniamo».

Il prossimo week-end, da venerdì a domenica, altro concorso internazionale.