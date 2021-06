Sanremo, due concerti a San Siro per il nuovo organo

Sanremo. Il nuovo organo della Concattedrale Basilica di San Siro risuonerà nelle serate di martedì 29 e mercoledì 30 giugno, in occasione dei concerti inaugurali programmati nella novena per la festa del Santo Patrono.

Il nuovo strumento è il risultato del progetto di inserimento di un organo a canne in una chiesa che ne era rimasta sprovvista dopo i pesanti lavori di ristrutturazione del secolo scorso e ha potuto trovare il suo compimento grazie al lascito testamentario disposto dal sacerdote diocesano defunto Giovanni Battista Vento.

Il vescovo, Monsignor Antonio Suetta, fin dal suo arrivo in Diocesi si è prodigato per la realizzazione di questo indispensabile strumento per la musica liturgica nella Concattedrale di Sanremo. Nell’aprile 2016 è stato quindi acquistato, su consiglio dell’organaro Alessandro Giacobazzi e grazie alla donazione del parroco emerito Monsignor Can. Alvise Lanteri in memoria della mamma Anna Maria, un organo dismesso costruito dall’organaro Anton Feith e che si trovava nella chiesa di San Dionisio a Elsen, vicino Paderborn, in Germania. Anche con l’utilizzo integrale di questo materiale fonico, l’organaro bergamasco Pietro Corna di Leffe, che si è aggiudicato i lavori di realizzazione, ha costruito il nuovo organo.

L’architetto Michele Palazzotto, direttore dell’ufficio tecnico della curia diocesana, ne ha progettato la grande cassa lignea con la cantoria e la sua struttura portante e ne ha diretto i complessi lavori di realizzazione. All’organo si esibirà il Maestro Olivier Vernet, organista titolare della Cattedrale di Monaco. La serata di martedì prevede, con inizio alle 20.30, il rito di benedizione dell’organo e a seguire il concerto. Mercoledì avrà luogo il secondo concerto con inizio alle 21.