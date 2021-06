Sanremo, donna urtata da scooter pirata mentre attraversa la strada

Sanremo. Ha urtato una donna, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e si è subito allontanato in sella al proprio scooter. E’ successo nel pomeriggio in via San Francesco, a Sanremo. La donna, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Il conducente dello scooter, di cui si ignorano le generalità, si sarebbe invece subito allontanato dal luogo dell’incidente, senza prestare soccorso al pedone investito.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale.