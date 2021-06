Sanremo. Dopo aver conquistato il titolo di campione territoriali U13/M 3X3, nella settimana appena conclusa è arrivata un’altra soddisfazione per la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli. Sabato 26 giugno, presso il Palasport Guzzetti di Loano, la squadra Mazzu Delfini si è laureata campione territoriale della Coppa S3 Maschile, sbaragliando tutte le pretendenti al titolo con un netto 3/0 in tutti gli incontri. I ragazzi hanno fatto un percorso lungo e sempre più difficile ma con la giusta coesione, spirito di squadra e grinta agonistica, sono riusciti a portare a casa questo importante titolo, ampiamente meritato.

Il prossimo impegno dei ragazzi “green” sarà domenica 4 lugli0 al Palaravizza di Alassio, dove prenderanno parte alla finale regionale U12/M Volley S3. Alle 10.30 la formazione matuziana scenderà in campo per affrontare il Colombo Genova; nel caso dovesse vincere il match contro la compagine genovese, alle 13, affronterà l’ASD Pallavolo Spezia 2005. In caso di sconfitta contro i genovesi la partita contro gli “spezini” sarà alle 11.45.

di 8 Galleria fotografica Sdp Mazzucchelli









Esito diverso invece per le squadre Mazzu Stenelle e Mazzu Green nella Coppa Italia U12/F S3. Le formazioni matuziane infatti, sabato 26 giugno presso il Palasport Guzzetti di Loano, si sono classificate rispettivamente in terza e quarta posizione alla final four territoriale dando comunque prova di unione, mostrando buone giocate e tanto impegno e divertimento.

Infine, nella giornata di domenica 27 giugno presso il PalaRavizza, si è conclusa la stagione della 101 Caffè Mazzu che purtroppo si è dovuta accontentare di una 3° posizione nella classifica territoriale U13/F, posto condiviso con l’Albenga Volley. Sabato 3 luglio, presso il Palaconti di Santo Stefano di Magra, la Mazzucard prenderà parte alla finale regionale U13/M 3X3. La formazione matuziana scenderà in campo alle 11 d’apprima affrontando la formazione perdente tra la ADPSM 2013 Rapallo e il Colombo Genova e successivamente, alle 12.30, affrontando la formazione vincente del primo scontro.

Con la fine di questi tornei che hanno decretato e che decreteranno i vincitori e gli sconfitti, terminerà questa stagione travagliata della Scuola di pallavolo Mazzucchelli che resta comunque pronta a rincominciare nei migliore dei modi la prossima stagione.