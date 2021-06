Sanremo. Pneumatici forati, parabrezza infranti. Sono circa dieci le auto vandalizzate ieri in via Galileo Galilei, a Sanremo, dove erano state parcheggiate dai rispettivi proprietari.

A rendersi conto dei danni sono stati proprio gli automobilisti, che una volta giunti nel parcheggio a recuperare la propria vettura si sono ritrovati chi con una gomma bucata, chi con tutte e quattro le ruote a terra, altri con vetri rotti. Da qui il tam tam sui social per denunciare l’accaduto ai carabinieri.

Al momento non si conoscono i colpevoli, né le ragioni del loro comportamento.