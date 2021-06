Sanremo, crolla muro di un’abitazione nella Pigna: nessun ferito

Sanremo. Un’intera parete esterna di una abitazione si è sgretolata precipitando in strada: è accaduto ieri sera in via Forte Santa Maria, nella Pigna.

Per fortuna in quel momento non c’erano passanti che stavano transitando e non si sono registrati feriti. Testimoni riportano di aver sentito un forte rumore. L’alloggio è stato dichiarato inagibile e la famiglia che lo evacuata.

Sul posto polizia municipale e vigili del fuoco. Non sono ancora chiari i motivi del crollo.