Sanremo, Consiglio comunale: altro punto all’ordine del giorno

Sanremo. All’ordine del giorno del Consiglio comunale – già convocato in adunanza ordinaria pubblica in prima convocazione, per mercoledì 16 giugno, con inizio dei lavori, alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 – viene aggiunto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il seguente punto:

5) settore segretario generale – servizio segreteria ed organi istituzionali bacino sanremese: ciclo integrato dei rifiuti. Bozza accordo ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 e bozza convenzione ex art. 30, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267. approvazione. (Si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 74.