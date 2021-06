Sanremo. Ha perso il controllo della propria Kawasaki ed è finito sotto un camion dell’Amaie: un giovane motociclista è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, in via Duca degli Abruzzi, all’altezza del civico 49 a Sanremo. E’ successo intorno alle 7,30.

L’uomo, in sella alla moto di grossa cilindrata, è scivolato sotto il mezzo dell’azienda appaltatrice del servizio di igiene urbana nella città dei fiori.

A soccorrerlo è intervenuto il personale sanitario del 118, insieme con la polizia locale che ha rilevato l’incidente. Il motociclista è stato stabilizzato e portato in ospedale a Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue con condizioni.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è rimasta chiusa al traffico.