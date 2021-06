Sanremo. Un giovane ciclista, per motivi in corso di accertamento, forse per un malore, è finito fuori strada compiendo un balzo di 3 metri lungo il percorso che collega la frazione di Coldirodi a San Romolo, poco dopo il campo sportivo.

A dare l’allarme sarebbe stato un altro ciclista che stava percorrendo la strada Monte Ortigara.

A soccorrerlo sono stati il personale del Saf dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 con l’auto medica e l’ambulanza della Croce Verde di Arma.

La strada è rimasta chiusa per permettere l’intervento che si è rivelato difficoltoso.