Sanremo. Questa mattina, mercoledì 9 giugno, è venuto in visita a Sanremo Claude Fabbretti, responsabile del settore internazionale della Croce Rossa Monegasca che sta sostenendo l’Associazione “Popoli in Arte” di Sanremo nell’impegno per trasformare il suo magazzino di via Galilei 613 in uno spazio di aggregazione sociale a beneficio dell’intero quartiere Borgo.

L’Associazione “Popoli in Arte”, attiva a Sanremo e nella provincia di Imperia, oltre che ad Haiti e in Brasile, sviluppa processi di coscientizzazione delle comunità attraverso educatori popolari che si mettono in ascolto e a disposizione delle stesse.

«Ogni piccola azione concreta cammina sulle gambe dei suoi beneficiari secondo una logica di scambio. Per noi è stato un grande onore ricevere questa visita» – dice l’Associazione “Popoli in Arte”.