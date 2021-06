Sanremo, cavalieri di 13 nazioni in gara al Solaro

Sanremo. Grande equitazione da domani al Solaro per una ‘tre giorni’ che vedrà in lizza, da venerdì a domenica, 154 cavalieri in rappresentanza di 13 nazioni (Italia, Monaco, Svizzera, Slovacchia, Belgio, Olanda, Irlanda, Francia, Polonia, Lussemburgo, Danimarca, Brasile, Spagna) e 267 cavalli.

Trenta gare, dieci al giorno, dal mattino alle 8 e fino quasi a sera. E’ il clou (insieme al concorso della settimana successiva) fra quanto organizzato dalla Società Ippica Sanremo guidata da Maria Grazia Valle Valenzano Menada. L’accesso sugli spalti del campo ippico del Solaro è gratuito. Agli spettatori sarà misurata la febbre e dovranno stare a un metro di distanza l’uno dall’altro.

Alle categorie internazionali si aggiungono anche alcune nazionali nelle quali sono impegnati molti giovanissimi. Le difficoltà nello spostarsi fra paesi extra europei non ha permesso di avere quest’anno americani, africani a asiatici e persino australiani come negli anni scorsi. C’è invece Coutinho Mendonca, che da Sanremo non si più mosso ed è istruttore alla Società Ippica Sanremo.

Fra i più quotati partecipanti alle gare si salto ostacoli lo slovacco Bronislav Chudyba, che si è già guadagnato le prossime Olimpiadi, Natale Chiaudani (sei volte vincitore in Coppa delle Nazioni), il belga Ignace Philips, il tedesco Marc Bettinger, lo svizzero Paul Estermann, lo spagnolo Manuel Pinto e gli italiani (azzurri) Marco Pellegrino, Matteo Checchi e Alberto Boscarato.

La Società Ippica Sanremo è impegnata con il brasiliano Coutinho Mendonca Nagata, Camilla Conti, Maria Eder Ferrero, Camilla Massaglia e Greta Mondi, nelle competizioni nazionali con Mila Jolie Antonius, Viola Bartoli, Larissa Carrain, Michel Povroznick e Ginevra Saluzzo Modafferi. Fra i partecipanti anche Giorgia Rozzio del Centro ippico Pompeiana.