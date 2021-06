Sanremo. Un anziano alla guida di uno scooter ha travolto una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi, alla Foce di Sanremo. Sia lo scooterista che la donna, anch’essa anziana, sono rimasti feriti, ma fortunatamente non verserebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono accorse due ambulanze di Ospedaletti Emergenza e Croce Azzurra Vallecrosia.

