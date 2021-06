Sanremo. Venerdì sera 4 giugno presso il Pico de Gallo sul lungomare Imperatrice si è svolto un aperitivo conviviale organizzato dall’associazione civica Sanremo al centro.

Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, numerosi simpatizzanti e associati sono tornati a riunirsi in presenza, con l’auspicio di una ritrovata normalità e la voglia di intraprendere nuove iniziative al servizio dei cittadini e per il miglioramento della città. Il presidente Gianluigi Borriello ha ringraziato i presenti e riaffermato la volontà di confermare l’associazione come cerniera di raccordo tra cittadini e Amministrazione comunale. A tal fine è stato anche predisposto un modulo elettronico con cui chiunque lo desideri può formulare segnalazioni o suggerimenti sulla città. Sarà premura dell’associazione dare forza alle istanze più significative e promuovere incontri tra i cittadini e gli amministratori di competenza. In ragione delle limitazioni legate alla pandemia, ha poi ricordato che il direttivo dell’associazione, che si è regolarmente riunito anche durante il lockdown in videoconferenza, ha ridotto per il 2021 la quota associativa a soli 10 euro simbolici. Di recente l’associazione ha anche rinnovato il proprio statuto per adeguarlo alla riforma del Terzo Settore.

Presenti all’aperitivo anche consiglieri comunali, assessori e in particolare il sindaco Alberto Biancheri, che ha descritto con entusiasmo i numerosi progetti strategici in cantiere a Sanremo per il biennio 2021-2022, tra cui il palazzetto dello sport nel riqualificato green park di Pian di Poma, il parking sotterraneo di piazza Eroi Sanremesi, che finalmente restituirà una piazza simbolo per i pedoni, la riorganizzazione dei parcheggi, con sistemi informativi evoluti in grado di orientare gli automobilisti alla ricerca dei posti disponibili, razionalizzando il traffico e altri progetti; e ha poi parlato anche di importanti investimenti per le scuole, in particolare la creazioni di poli scolastici decentrati a Pian di Poma e in valle Armea, sfruttando anche fondi statali. Infine, la riapertura del Casinò, era presente anche il presidente Battistotti, che significa tanto per l’equilibrio finanziario e le presenze turistiche nella città dei fiori.

Il modulo della campagna di ascolto 2021 di Sanremo al centro è compilabile a questo link: https://forms.gle/cEZtQ3sjp8FuTg9y5

Per iscriversi a Sanremo al centro è sufficiente compilare il seguente modulo: https://forms.gle/YxMKKb1e1nKhUimP9