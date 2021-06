Sanremo, accoltellò titolare pizza al taglio: si apre il processo contro una 34enne

Sanremo. Comparirà lunedì prossimo, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Imperia Francesco Romano, Luiza Paulina Brezeanu, 34enne di Sanremo, accusata di lesioni aggravate per aver ferito di striscio, con una coltellata alla gola, T.D.D.: il titolare della pizzeria al taglio “Maggiorino” in via Roma, nel cuore di Sanremo. A difendere la vittima dell’aggressione sarà l’avvocato Davide Condrò.

Si apre così il processo per l’aggressione che avvenne il 17 gennaio 2020, poco prima delle 18. Sul posto, quella sera, giunse al polizia chiamata per una violenta lite all’interno del locale. T.D.D., che venne medicato sul posto, raccontò ai poliziotti di essere stato ferito da una donna che indossava un lungo cappotto nero e che conosceva con il nome di Lulù. Sempre l’uomo raccontò di essersi trasferito da Napoli per aprire il locale a Sanremo e che, almeno in un primo tempo, avesse pensato di aprire l’attività insieme alla donna per poi decidere diversamente. Alla 34enne, il titolare della pizza al taglio aveva chiesto di non presentarsi più nel locale.

Ma alle 17 di quel 17 gennaio, la donna si presenta nel locale e viene allontanata dal titolare, che chiama anche il 112. Brezeanu non demorde e, poco più tardi, ritorna accompagnata da un uomo. Nasce una violenta lite al culmine della quale la donna estrae un coltello e con mossa fulminea, circolare, lo ferisce al collo.