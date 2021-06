Sanremo, a Villa Ormond va in scena la prima edizione del Festival della moda italiana

Sanremo. Andrà in scena nella magica cornice di Villa Ormond la prima edizione del Festival della moda italiana, in programma domenica 11 luglio.

Nella Città dei Fiori arriveranno per la speciale occasione stilisti nazionali e internazionali: «Sanremo è famosa nel mondo per la musica, il nostro obiettivo è di renderla anche patria italiana della moda», spiega l’organizzatore Rosario Stagno della The Best Model Agency di Milano.

A partire dalle 15 e fino alle 19 le sontuose sale della villa accoglieranno le collezioni degli stilisti, i cui capi saranno indossati per l’occasione dai modelli e dalle modelle come dei veri e propri manichini viventi. Agenzia partner dell’evento sarà la Esm Model Management di Emanuele Sicignano in collaborazione con la Eli Hair Agency di Gianni Graziano che si occuperà di make up e hair stylist insieme ai propri associati. Alle 21 le scalinate della villa si trasformeranno nel set della sfilata di moda vera e propria. L’accesso al pubblico è libero e gratuito.

Per dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di Sanremo e dintorni di far parte di questa esperienza unica, lunedì 21 giugno dalle 16 alle 18 si terranno inoltre i casting per prendere parte alla manifestazione. È richiesta un’altezza minima di 165 cm, essere una taglia magra e aver maturato esperienza nel settore, anche minima.

L’evento, interamente no profit con media partner Riviera24, sarà svolto nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19. Per informazioni contattare il numero 393 9205603. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.