San Bartolomeo al Mare, il sindaco Urso: «Calendario estivo per una ripartenza in sicurezza»

San Bartolomeo al Mare. «Calendario estivo per una ripartenza in sicurezza – dichiara il sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso durante la presentazione degli appuntamenti estivi settimanali – con le attività più apprezzate da turisti e residenti, dalla ginnastica del risveglio alla zumba, passando per il karaoke».

«Si parte alle 8.30 con la ginnastica del risveglio a cura di Stefania Stella, che si svolge dal lunedì al venerdì in Largo Scofferi. Il sabato mattina sarà dedicato alla zumba con Arsenio Turro Carbonell in piazza Torre Santa Maria. Non mancherà l’intrattenimento serale: appuntamento fissato a mercoledì sera con il karaoke di Paolo Bianco presso l’Anfiteatro. Inoltre il mercatino serale di luglio e agosto illuminerà ancor di più la passeggiata mare, meta di turisti e abitanti del Golfo per l’immancabile passeggiata serale sul Lungomare delle Nazioni» – svela il primo cittadino.

«Il M&T Festival arriva alla sua XXVII edizione puntando sui punti cardine sui quali si fonda la scelta artistica: ricerca, originalità e intersezione delle varie forme di musica e teatro. L’edizione 2021 del M&T Festival, a cura de La Ritmica, prevede una settimana di spettacoli a tema che arricchiranno in modo continuativo le giornate del Festival, all’insegna dell’arte ma anche della spensieratezza. Il Rovere Jazz tornerà in piazza Rovere, sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere. Il linguaggio del jazz si colloca nei luoghi più suggestivi e di raccoglimento in San Bartolomeo al Mare: questo è il significato di questa rassegna ad alto contenuto artistico giunta alla sua VI edizione – svela il sindaco Urso – Ritorna in piazza Torre Santa Maria Miss San Bartolomeo al Mare, che aprirà il SanBart Cabaret 2021. Quest’anno ospiteremo il Quartetto C’era e Marta e Gianluca, che hanno portato i loro esilaranti Speed Date sul palco di Zelig. E ancora spazi culturali di approfondimento come presentazioni di libri accompagnate da momenti musicali e iniziative teatrali ispirate da Dante, in onore del settecentesimo anniversario del Sommo Poeta. L’intrattenimento, inoltre, ha sempre avuto un ruolo importante a San Bartolomeo al Mare: daremo spazio alla musica locale, con band che si alterneranno sul nostro palco a luglio e a settembre, quando speriamo di poter ripetere l’apprezzatissimo OktoBEERfest con la partecipazione dei nostri commercianti. Va fatta menzione del Santo Patrono, che sarà festeggiato senza la processione canonica nelle giornate del 22 e del 24 agosto e l’Incoronazione della Madonna presso il Santuario di Nostra Signora della Rovere, che si terrà l’8 settembre».

Ecco il calendario degli eventi:

Ginnastica del risveglio: dal 1 luglio al 3 settembre

Dal lunedì al venerdì – ore 8.30 – Largo Scofferi

Zumba: dal 3 luglio al 4 settembre

Tutti i sabato – ore 10.30 – Piazza Torre Santa Maria

Karaoke: dal 7 luglio al 25 agosto

Tutti i mercoledì – ore 21.30 – Anfiteatro

Shopping sotto le stelle: bancarelle dal 28 giugno al 1 settembre – Lungomare delle Nazioni

Lunedì 21 giugno – ore 21

Carillon vivente – Spettacolo itinerante – Lungomare delle Nazioni

Martedì 22 giugno – ore 21

Cartoon Show – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Domenica 27 giugno – tutto il giorno

Mercato di Forte dei Marmi – Piazza Andrea Doria

Giovedì 1 luglio – ore 21

Cartoon Show – Spettacolo per bambini – Anfiteatro

Venerdì 2 luglio – ore 21

Saggio di musica Scenart – Piazza Torre Santa Maria

Lunedì 5 luglio – ore 21

M&T Festival – Africa Unite – Piazza Torre Santa Maria

Martedì 6 luglio – ore 21

M&T Festival – Federica Sassaroli in “Prima o poi un titolo lo trovo” – Piazza Torre Santa Maria

Mercoledì 7 luglio – ore 21

M&T Festival – Wind Tales Quartet – Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 8 luglio – ore 21

M&T Festival – “La domanda perfetta” – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 9 luglio – ore 21

M&T Festival – Lambretta Ska Jazz Ensemble – Piazza Torre Santa Maria

Sabato 10 luglio – ore 21

M&T Festival – Beatbox – Piazza Torre Santa Maria

Domenica 11 luglio – ore 21

M&T Festival – Aldo De Scalzi Quintet – Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 29 luglio – ore 21

Cartoon Show – Spettacolo per bambini – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 6 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – Electric Trio Feat Flavio Boltro – Piazza Rovere

Sabato 7 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – Monica Fabbrini Quintet – Piazza Rovere

Domenica 8 agosto – ore 21.30

Rovere Jazz Festival – Night Dreamers – Piazza Rovere

Domenica 8 agosto – ore 21

Cartoon Show – Spettacolo per bambini – Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 26 agosto – ore 21

Cartoon Show – Spettacolo per bambini – Piazza Torre Santa Maria

Lunedì 9 agosto – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere – incontri letterari in musica – Piazza Rovere

Martedì 10 agosto – ore 21.30

Parole e Musica alla Rovere – incontri letterari in musica – Piazza Rovere

Mercoledì 11 agosto – ore 21.30

SanBart Cabaret presenta “Miss San Bartolomeo” – Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 12 agosto – ore 21.30

SanBart Cabaret – Quartetto C’era e Enrico Balsamo – Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 13 agosto – ore 21.30

SanBart Cabaret – Marta e Gianluca – Piazza Torre Santa Maria

Domenica 22 e martedì 24 agosto

Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo – Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

Mercoledì 8 settembre

Incoronazione della Madonna – Santuario Nostra Signora della Rovere

Da venerdì 24 a domenica 26 settembre

OktoBEERfest – Musica live e street food – Piazza Torre Santa Maria.